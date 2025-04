S.A. 11:05 Sul palco del Verdi il ritorno del duo Baldo Il Duo Baldo, composto da Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte, ha conquistato il pubblico italiano e internazionale. Appuntamento venerdì 11 aprile a Sassari



SASSARI - Nuovo appuntamento al Teatro Verdi di Sassari con a stagione concertistica “Grandi Interpreti della Musica” che sta portando con grande successo sullo storico palco cittadino il meglio del concertismo internazionale. Il programma, organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero, della Regione e della Fondazione di Sardegna, si caratterizza anche quest’anno per la presenza di artisti di fama mondiale e proposte originali. Come il concerto proposto venerdì 11 aprile alle 20,30 dal Duo Baldo (violino e pianoforte) dal titolo Dance. Grazie all’approccio brillante e non convenzionale, Il Duo Baldo, composto da Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte, ha conquistato il pubblico italiano e internazionale. Il primo importante successo risale al 2004 quando il duo è stato invitato dalla “Fondazione Arpa” per accompagnare il tenore Andrea Bocelli. In seguito si è esibito, in Italia e all’estero, calcando palcoscenici prestigiosi cui il Festival di Salisburgo , il Musashino Cultural Foundation di Tokyo, la Shanghai Concert Hall. Il duo Baldo ha partecipato al maxiconcerto Pax Mundi in ricordo di Papa Giovanni Paolo II trasmesso da Rai 2 e ha ottenuto grande successo alla trasmissione “Tu Si Que Vales” su Canale5. Il violinista Repp suona un prestigioso violino Testore del 1736.



Nella foto: il Duo Baldo