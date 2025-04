Cor 8:00 Basket U15, tre algheresi campioni regionali Mattias Bardino, Nicolò Mannazzu ed Lelio Morette, classe 2010, sono ufficialmente campioni regionali con la squadra Dinamo2000 nella categoria Under 15 Eccellenza Maschile di basket



ALGHERO - Mattias Bardino, Nicolò Mannazzu ed Lelio Morette, classe 2010, sono ufficialmente campioni regionali con la squadra Dinamo2000 nella categoria Under 15 Eccellenza Maschile di basket. Allenati da coach Nicola Bonsignori, questi tre ragazzi algheresi hanno dato un contributo fondamentale per tutta la stagione 2024/2025, affrontando ogni giorno la sfida di conciliare scuola e sport, con viaggi quotidiani da Alghero a Sassari.



Con impegno, sacrificio e passione, sono riusciti ad essere protagonisti in campo e fuori, dimostrando che con la giusta determinazione tutto è possibile. Adesso li aspetta un’altra grande sfida: l’interzona del 15-16 maggio, dove affronteranno alcune delle squadre più forti della penisola. Per Lelio Morette è il secondo titolo regionale consecutivo, l'anno scorso aveva già vinto il Campionato Regionale con Olbia e quest'anno ha bissato il successo lottando per il colori bianco verdi di Dinamo 2000.