Cor 12:00 Istantales, concerto solidale ad Alghero Serata di beneficenza organizzata per Pensiero Felice: l´appuntamento è per lunedì 1 settembre al Quarter dalle ore 21.00. Botteghino aperto dalle 18.00



ALGHERO - In programma il 1 settembre, a partire dalle 21.00, presso Lo Quarter, il concerto di beneficenza degli Istantales a favore dell’associazione Pensiero Felice. L'evento è organizzato da ASD Nettuno con la supervisione di Andrea Ledda e il grosso contributo organizzativo operativo di AIB protezione civile di Alghero, assistenza per la sicurezza fornita da volontari della Mondialpol, il contributo di Fondazione Alghero, Comune di alghero e di tanti amici che con un sostegno economico e/o organizzativo, hanno reso possibile l’evento.