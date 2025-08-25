S.A. 15:23 Scritta omofoba in ospedale, Cgil: «inaccettabile» CGIL e Ufficio CGIL Nuovi Diritti della Provincia di Sassari esprimono solidarietà e vicinanza al lavoratore coinvolto, e ribadiscono la più ferma condanna verso l’atto subito



ALGHERO - «Apprendiamo con preoccupazione della vergognosa scritta omofoba rinvenuta sull’armadietto di un operatore socio-sanitario all’ospedale di Alghero. Si tratta di un episodio grave e inaccettabile. Nessuno dovrebbe essere costretto a subire simili gesti discriminatori, tanto più in un luogo di lavoro pubblico dedicato alla cura e all’assistenza». CGIL e Ufficio CGIL Nuovi Diritti della Provincia di Sassari esprimono solidarietà e vicinanza al lavoratore coinvolto, e ribadiscono la più ferma condanna verso l’atto subito.



«Chiediamo che l’azienda sanitaria affronti l’accaduto con la dovuta serietà e tempestività, garantendo ascolto e sostegno alla persona colpita e mettendo in campo iniziative concrete di sensibilizzazione e formazione rivolte a tutto il personale. Solo promuovendo il rispetto e l’inclusione si può prevenire il ripetersi di simili episodi e scoraggiare comportamenti discriminatori.

In due anni di attività del nostro ufficio abbiamo purtroppo constatato come i casi di discriminazione non siano né sporadici né isolati, ma diffusi a diversi livelli e in molteplici contesti lavorativi. Ancora più preoccupante è la quantità di episodi che restano nell’ombra, non denunciati per timore di ritorsioni o di perdere il lavoro, soprattutto in situazioni di precarietà» si legge a chiusura della nota.