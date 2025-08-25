S.A. 14:26 «Azzeramento e ripartenza per il bene di Alghero» Nel mezzo del nuovo caos politico in cui è precipitata la maggioranza consiliare guidata dal sindaco Cacciotto arriva dal capogruppo di Forza Italia la richiesta di un immediato cambio di passo







E conclude: «Noi siamo disponibili a collaborare sui grandi temi che interessano il territorio, a partire dalla Città Metropolitana e dalla sanità, ma in questa situazione di caos è impossibile dare un minimo di contributo. Riteniamo che Cacciotto debba fermare le lancette dell'orologio, azzerare la Giunta e rivedere completamente gli assetti che evidentemente oggi sono inadeguati ripartendo dalla casella di partenza». ALGHERO - «Anche oggi la disomogenea coalizione del sindaco Cacciotto ha certificato la sua debolezza. La mancanza del numero legale nella Commissione - che deve essere garantito dalla maggioranza - che avrebbe dovuto approvare l'importante regolamento sulle pari opportunità, testimonia l'implosione di una maggioranza priva di guida e di un progetto per l'Alghero dei prossimi anni».Nei giorni in cui sale la tensione all'interno della coalizione che dal 2024 amministra, non senza difficoltà, ad Alghero, piovono bordate all'indirizzo di Porta Terra e del primo cittadino. Dopo Fratelli d'Italia , anche il capogruppo di Forza Italia, Marco Tedde, chiede un immediato cambio di passo all'esecutivo cittadino per il bene di Alghero e degli algheresi.«Crediamo sia indispensabile che il sindaco Cacciotto interpreti il suo ruolo di guida, e dia indirizzi precisi ad una maggioranza evidentemente stramata e stremata per la presa di coscienza della sua destrutturazione. Le famiglie e le imprese riteniamo non possano tollerare oltre questo clima di incertezza e di confusione in cui l'amministrazione Cacciotto ha letteralmente "precipitato" Alghero».E conclude: «Noi siamo disponibili a collaborare sui grandi temi che interessano il territorio, a partire dalla Città Metropolitana e dalla sanità, ma in questa situazione di caos è impossibile dare un minimo di contributo. Riteniamo che Cacciotto debba fermare le lancette dell'orologio, azzerare la Giunta e rivedere completamente gli assetti che evidentemente oggi sono inadeguati ripartendo dalla casella di partenza».