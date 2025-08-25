Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAmministrazione › «Azzeramento e ripartenza per il bene di Alghero»
S.A. 14:26
«Azzeramento e ripartenza per il bene di Alghero»
Nel mezzo del nuovo caos politico in cui è precipitata la maggioranza consiliare guidata dal sindaco Cacciotto arriva dal capogruppo di Forza Italia la richiesta di un immediato cambio di passo
«Azzeramento e ripartenza per il bene di Alghero»

ALGHERO - «Anche oggi la disomogenea coalizione del sindaco Cacciotto ha certificato la sua debolezza. La mancanza del numero legale nella Commissione - che deve essere garantito dalla maggioranza - che avrebbe dovuto approvare l'importante regolamento sulle pari opportunità, testimonia l'implosione di una maggioranza priva di guida e di un progetto per l'Alghero dei prossimi anni».

Nei giorni in cui sale la tensione all'interno della coalizione che dal 2024 amministra, non senza difficoltà, ad Alghero, piovono bordate all'indirizzo di Porta Terra e del primo cittadino. Dopo Fratelli d'Italia, anche il capogruppo di Forza Italia, Marco Tedde, chiede un immediato cambio di passo all'esecutivo cittadino per il bene di Alghero e degli algheresi.

«Crediamo sia indispensabile che il sindaco Cacciotto interpreti il suo ruolo di guida, e dia indirizzi precisi ad una maggioranza evidentemente stramata e stremata per la presa di coscienza della sua destrutturazione. Le famiglie e le imprese riteniamo non possano tollerare oltre questo clima di incertezza e di confusione in cui l'amministrazione Cacciotto ha letteralmente "precipitato" Alghero».

E conclude: «Noi siamo disponibili a collaborare sui grandi temi che interessano il territorio, a partire dalla Città Metropolitana e dalla sanità, ma in questa situazione di caos è impossibile dare un minimo di contributo. Riteniamo che Cacciotto debba fermare le lancette dell'orologio, azzerare la Giunta e rivedere completamente gli assetti che evidentemente oggi sono inadeguati ripartendo dalla casella di partenza».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:55
«Commissione deserta, sindaco senza guida»
Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero interviene sul mancato numero legale della commissione I - regolamenti, la cui riunione prevista per questa mattina è andata deserta per l´assenza dei membri di maggioranza
26/8/2025
«Ad Alghero un’Armata Brancaleone»
Così Michele Pais dopo l´ultimo cortocircuito sulle manifestazioni patrocinate - tutto interno alla maggioranza cittadina che amministra, non senza grandi difficoltà, dal 2024. «sostengono il governo cittadino ma criticano le iniziative che loro stessi avallano»
25/8/2025
«Lavoriamo uniti per la Grande Alghero»
E´ Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio comunale, a difendere l´operato dell´Amministrazione comunale e a rilanciare le sue azioni verso il futuro
12/8«Stop pignoramenti o manifestazione»
12/8Secal, passaggio di consegne
9/8Pignoramenti, FdI: flop nella comunicazione
7/8«Palazzo bruciato, solo propaganda»
6/8«Sul palazzo bruciato un´evoluzione concreta»
31/7Amministrazione improvvisata e Alghero merita di più
31/7«Situazione grave, subito un riequilibrio»
30/7«L´addio del Segretario sarebbe gravissimo»
30/7Alghero: anche il Segretario vicino all´addio
28/7Maxi-variazione da 7,5 milioni. «Consiglieri passacarte, umiliati»
« indietro archivio amministrazione »
27 agosto
Caos lungomare, indietro tutta
27 agosto
«Barman vittima di gentaglia che arriva in Sardegna»
27 agosto
«Barman pestato, ignobile aggressione»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)