Prestige, dopo Porto Rotondo Cannes e Genova

PORTO ROTONDO - Il giorno 22 agosto 2025 presso la prestigiosa Marina di Porto Rotondo la CNS YACHTS ha svolto un evento esclusivo dedicato al nuovo catamarano a motore Prestige M7, in anteprima mondiale, che sarà poi presentato in occasione del prossimo Cannes Yachting Festival. L’evento è stato organizzato dal concessionario Prestige della Sardegna, CNS Yachts presso il piazzale Yacht Club di Marina di Porto Rotondo e oltre la novità del Prestige M7, erano presenti altri due catamarani della gamma Prestige, l’M8 e l’M48.



L’M7 offre comfort all’insegna del lusso e della raffinatezza, multiscafo a motore che consente di usufruire di 200 mq di spazio abitativo da condividere. Al suo interno, la suite armatoriale di 20 mq, inondata di luce, comprende un ampio bagno, armadi e una grande scrivania, garantendo una perfetta privacy. A bordo tutto è pensato per godersi una crociera con i propri cari in perfetta armonia con il mare. CNS Yachts è concessionario Prestige e Jeanneau ed è attivo dal lontano 1976, anno nel quale Gervasio Madeddu insieme alla moglie Carmela fonda l’azienda ad Aghero con il nome Centro Nauty Sport, da cui l’acronimo attuale che identifica l’operatore, con una sede anche nella Marina di Porto Rotondo. Dai primi mandati ottenuti allora con aziende produttrici d’imbarcazioni e motori marini, la lunga storia di questa azienda vede oggi i figli Fabrizio e Letizia continuare a gestire le attività di distribuzione, charter e assistenza nautica.



CNS Yachts, con Jeanneau e Prestige opera sin dal lontano 2002 come concessionario esclusivo per la Sardegna, un sodalizio lungo e di reciproca soddisfazione, che si esprime anche attraverso l’esclusivo evento avvenuto il 22 agosto a Porto Rotondo con la presentazione in anteprima del nuovo catamarano Prestige M7. CNS Yachts sarà presente ai Saloni Internazionali di Cannes e di Genova, dove vi accoglierà per presentarvi le ultime novità e sarete accolti e guidati nella scelta della vostra imbarcazione.



