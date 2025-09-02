S.A. 19:16 Riqualificazione e verde: progetto a Bosa Progetto biennale da 406 mila euro per la cura e manutenzione delle aree verdi urbane. Seguirà la gara pubblica



BOSA - La Giunta comunale di Bosa guidata dal sindaco, Alfonso Marras, punta sul verde pubblico e approva un progetto biennale da 406 mila euro per la cura e manutenzione delle aree verdi urbane. Si tratta dello stanziamento più alto mai messo a disposizione per la gestione del verde pubblico in città, con un piano di cura che va oltre la manutenzione straordinaria e di emergenza, puntando con decisione a un modello stabile per la riqualificazione costante e sistematica delle aree verdi, di cui potranno godere tutti i quartieri di Bosa.



Il progetto approvato dalla Giunta comunale dovrà ora andare a gara pubblica per l’assegnazione del servizio, con una formula che prevede la premiazione di offerte migliorative che mirino a interventi di riqualificazione delle varie zone verdi. Con la messa a dimora di nuovi prati e fioriture, e la manutenzione programmata delle alberature, il nuovo servizio vuole garantire per i prossimi due anni un alto livello di decoro urbano in tutta la città. Nelle more dell’espletamento della gara d’appalto, il servizio proseguirà con l’affidamento temporaneo per la manutenzione ordinaria del verde pubblico.