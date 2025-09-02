Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieoristanoPoliticaAmministrazione › Riqualificazione e verde: progetto a Bosa
S.A. 19:16
Riqualificazione e verde: progetto a Bosa
Progetto biennale da 406 mila euro per la cura e manutenzione delle aree verdi urbane. Seguirà la gara pubblica
Riqualificazione e verde: progetto a Bosa

BOSA - La Giunta comunale di Bosa guidata dal sindaco, Alfonso Marras, punta sul verde pubblico e approva un progetto biennale da 406 mila euro per la cura e manutenzione delle aree verdi urbane. Si tratta dello stanziamento più alto mai messo a disposizione per la gestione del verde pubblico in città, con un piano di cura che va oltre la manutenzione straordinaria e di emergenza, puntando con decisione a un modello stabile per la riqualificazione costante e sistematica delle aree verdi, di cui potranno godere tutti i quartieri di Bosa.

Il progetto approvato dalla Giunta comunale dovrà ora andare a gara pubblica per l’assegnazione del servizio, con una formula che prevede la premiazione di offerte migliorative che mirino a interventi di riqualificazione delle varie zone verdi. Con la messa a dimora di nuovi prati e fioriture, e la manutenzione programmata delle alberature, il nuovo servizio vuole garantire per i prossimi due anni un alto livello di decoro urbano in tutta la città. Nelle more dell’espletamento della gara d’appalto, il servizio proseguirà con l’affidamento temporaneo per la manutenzione ordinaria del verde pubblico.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18:26
Sassari si prepara alla rivoluzione del metano
Questa mattina nella sala conferenze di Palazzo Ducale il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia e l’amministratore delegato di Medea (Gruppo Italgas), Ruggero Bimbatti, hanno presentato l’importante progetto di conversione, da aria propanata al metano del servizio di distribuzione del gas, che nei prossimi mesi interesserà la città di Sassari
2/9/2025
«Persa la fiducia nell´Amministrazione»
Nella guerra di posizione a palazzo, è il consigliere comunale del gruppo Noi RiformiAmo Alghero, Emiliano Piras, a confermare le gravi problematiche interne all´amministrazione comunale algherese: bisogna interrogarsi profondamente se in tre anni due segretari scappano
1/9Vince Alciator, Alghero cerca un segretario
29/8«La città ha bisogno di trasparenza e rispetto»
28/8«Impossibile fermarlo, grazie e addio segretario»
28/8«La Maggioranza fa più opposizione di noi»
28/8Moro e AvS contro gli ex amministratori
27/8Il Segretario del Comune lascia l´incarico
27/8«Azzeramento e ripartenza per il bene di Alghero»
27/8«Commissione deserta, sindaco senza guida»
26/8«Ad Alghero un’Armata Brancaleone»
25/8«Lavoriamo uniti per la Grande Alghero»
« indietro archivio amministrazione »
4 settembre
Bando fotovoltaico: incentivi ai privati
4 settembre
A settembre corso assistenti bagnanti ad Alghero
4 settembre
«Pale eoliche e divieti a Capo Caccia, una follia»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)