Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaAmministrazione › Sassari si prepara alla rivoluzione del metano
S.A. 18:26
Sassari si prepara alla rivoluzione del metano
Questa mattina nella sala conferenze di Palazzo Ducale il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia e l’amministratore delegato di Medea (Gruppo Italgas), Ruggero Bimbatti, hanno presentato l’importante progetto di conversione, da aria propanata al metano del servizio di distribuzione del gas, che nei prossimi mesi interesserà la città di Sassari
Sassari si prepara alla rivoluzione del metano

SASSARI – Il sindaco Giuseppe Mascia e l’Amministratore Delegato di Medea (Gruppo Italgas), Ruggero Bimbatti, hanno presentato oggi a Palazzo Ducale l’importante progetto di conversione, da aria propanata al metano, del servizio di distribuzione del gas che nei prossimi mesi interesserà la città di Sassari. Il secondo centro più popoloso della Sardegna si prepara così a beneficiare dei vantaggi del metano: una fonte più economica, sostenibile e sicura rispetto a quelle attualmente in uso. Con il passaggio al metano, le 14.000 famiglie già allacciate alla rete di distribuzione cittadina potranno risparmiare, infatti, fino all’11% l’anno in bolletta, a seconda degli utilizzi (cottura cibi, acqua calda, riscaldamento, altri usi). Sul piano ambientale, il gas naturale consentirà poi di ridurre l’impronta carbonica considerando che la differenza di emissioni equivale a togliere dalla circolazione circa 1.400 automobili ogni anno.

Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 9 milioni di euro, interamente a carico di Medea, e consisterà nella sostituzione dell’attuale impianto ad aria propanata con un deposito criogenico di GNL (gas naturale liquefatto) e nella conversione della rete cittadina, lunga 190 chilometri. «Crediamo fermamente nella transizione energetica – ha detto il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia – e nella necessità di investire con sempre maggiore determinazione sulle fonti rinnovabili, in attesa che questo processo si completi è fondamentale poter contare su una rete del gas con un impatto ambientale sempre più ridotto e un costo economico per l’utenza sempre più sostenibile. Ben venga l’investimento del Gruppo Italgas, che consentirà a Sassari di disporre di un’infrastruttura più sicura, più compatibile sul piano ambientale e più economica».

«Ci prepariamo a tagliare un altro traguardo storico per le infrastrutture sarde», ha commentato l’Amministratore Delegato di Medea, Ruggero Bimbatti. L’intervento conclusivo di conversione della rete cittadina avverrà nel primo semestre del 2026. In vista dell’importante traguardo, i clienti dovranno provvedere per tempo a sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura con una Società di Vendita di propria scelta. Al resto penserà Medea facendosi carico dell’intervento e dei costi dell’eventuale adeguamento degli impianti interni e di quelli di accertamento documentale e attivazione, garantendo un ulteriore risparmio al cliente finale.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19:16
Riqualificazione e verde: progetto a Bosa
Progetto biennale da 406 mila euro per la cura e manutenzione delle aree verdi urbane. Seguirà la gara pubblica
2/9/2025
«Persa la fiducia nell´Amministrazione»
Nella guerra di posizione a palazzo, è il consigliere comunale del gruppo Noi RiformiAmo Alghero, Emiliano Piras, a confermare le gravi problematiche interne all´amministrazione comunale algherese: bisogna interrogarsi profondamente se in tre anni due segretari scappano
1/9Vince Alciator, Alghero cerca un segretario
29/8«La città ha bisogno di trasparenza e rispetto»
28/8«Impossibile fermarlo, grazie e addio segretario»
28/8«La Maggioranza fa più opposizione di noi»
28/8Moro e AvS contro gli ex amministratori
27/8Il Segretario del Comune lascia l´incarico
27/8«Azzeramento e ripartenza per il bene di Alghero»
27/8«Commissione deserta, sindaco senza guida»
26/8«Ad Alghero un’Armata Brancaleone»
25/8«Lavoriamo uniti per la Grande Alghero»
« indietro archivio amministrazione »
4 settembre
Bando fotovoltaico: incentivi ai privati
4 settembre
A settembre corso assistenti bagnanti ad Alghero
4 settembre
«Pale eoliche e divieti a Capo Caccia, una follia»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)