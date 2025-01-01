Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSaluteSalute › Proexologia, congresso mondiale ad Alghero
Cor 23:43
Proexologia, congresso mondiale ad Alghero
Al Catalunya il più importante incontro mondiale dedicato alla Proexologia, la scienza che studia in modo integrale e multidimensionale la coscienza e il percorso evolutivo umano
Proexologia, congresso mondiale ad Alghero

ALGHERO - Dal 15 al 19 ottobre 2025, l'Hotel Catalunya di Alghero sarà il palcoscenico del IX Congresso Mondiale di Programmazione Esistenziale, evento di rilievo internazionale organizzato dall’associazione no profit APEX - International Association of Existential Program. Questo congresso rappresenta il più importante incontro mondiale dedicato alla Proexologia, la scienza che studia in modo integrale e multidimensionale la coscienza e il percorso evolutivo umano.

L’evento riunirà oltre 20 relatori provenienti da più di 12 nazionalità, con presentazioni di ricerche innovative e momenti di riflessione su temi chiave quali il senso della vita, l’espansione della coscienza e la gestione delle energie personali. Saranno presenti figure di spicco nel campo della coscienziologia, tra cui il Dott. Laênio Loche e Wildenilson Sinhorini, con esperienze pluridecennali nell’ambito scientifico della coscienza.

Il congresso offrirà una ricca esperienza formativa che include anche momenti culturali come la visita al Nuraghe Santu Antine, una straordinaria testimonianza archeologica di oltre 3.500 anni fa, simbolo di guida e chiarezza lungo il percorso evolutivo personale e collettivo. «Questo congresso è uno straordinario ponte tra scienza ed evoluzione personale. La Proexologia propone un approccio rigoroso, pragmatico e universale che permette di comprendere in profondità la missione di vita di ogni individuo. Partecipare significa accedere a strumenti unici per migliorare la propria consapevolezza e il proprio equilibrio energetico».
15 settembre
Bar di Capo Caccia al Comune, revocata la gara
15 settembre
«Secal a rischio, fatture non pagate»
15 settembre
Degrado all’ex Cotonificio e caos in via Marconi



