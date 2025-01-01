Cor 20:18 Associazioni culturali protagoniste, nuovo corso ad Alghero Si avvia un nuovo percorso condiviso con il mondo dell´associazionismo locale. Nei giorni scorsi la prima riunione presieduta dal presidente della Fondazione, con lui le assessore Piras e Sanna



ALGHERO - «Rendere le associazioni locali ed il mondo artistico e culturale finalmente protagoniste, in un'ottica di reciproco confronto e condivisione reale di progetti e attività». Con queste finalità e l'obiettivo di ampliare la partecipazione ed il coinvolgimento di tutte le associazioni attive sul territorio, il presidente di Fondazione Alghero Graziano Porcu, alla presenza delle assessore al Turismo ed alla Cultura del Comune di Alghero, Ornella Piras e Raffaella Sanna, ha incontrato nei giorni scorsi i referenti locali delle associazioni culturali, sportive e sociali, dando il via ad un nuovo modello organizzativo.



Per il 2025 la Fondazione si prefigge, attraverso bandi e avvisi pubblici, di fornire linee guida tematiche in modo da poter proporre e presentare Alghero, in termini di marketing, in maniera sempre più efficace e mirata. Attività che si svilupperanno nel corso del 2026 con lo scopo di incoraggiare l'inclusione sociale e valorizzare idee e progetti dal basso: Verranno premiati, più di altri, i progetti con ricadute e impatti tangibili sui giovani/ragazzi, quelli realizzabili in compartecipazione tra più soggetti ed in grado di restituire iniziative culturali nei momenti più importanti dell'anno, oltre l'estate ed i tradizionali cartelloni.



In quest'ottica, sono state numerose e articolate le proposte avanzate dalle singole associazioni, tutte meritevoli di approfondimenti e studio. Saranno così calendarizzati incontri tematici periodici, strutturando un percorso che garantirà il reale confronto con e tra le associazioni, così da arricchire la programmazione culturale ed artistica e strutturarla nelle differenti stagioni. «Lavorare insieme su nuovi e sfidanti obiettivi garantirà una programmazione di qualità ed eventi in grado di competere con le mutate esigenze di un territorio che deve riuscire ad allargare i propri orizzonti ed includere proposte sempre nuove e attrattive» chiude Graziano Porcu.