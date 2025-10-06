Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › Futsal Fc Alghero, esordio con il botto
S.A. 8:33
Futsal Fc Alghero, esordio con il botto
Al “PalaManchia” la formazione algherese supera con autorità una delle squadre più accreditate del campionato, il Decimo Futsal, imponendosi con un netto 5-1
Futsal <i>Fc</i> Alghero, esordio con il botto

ALGHERO - Inizia nel migliore dei modi la stagione della Futsal FC Alghero, che al “PalaManchia” supera con autorità una delle squadre più accreditate del campionato, il Decimo Futsal, imponendosi con un netto 5-1. Una gara vivace fin dalle prime battute, con entrambe le formazioni protagoniste di un avvio equilibrato e combattuto. A rompere l’equilibrio sono i giallorossi, che trovano il vantaggio grazie al giovane Fois, abile a concretizzare una bella azione corale. Pochi minuti più tardi arriva la doppietta del nuovo acquisto Belda, che indirizza la prima frazione di gioco. Il Decimo accorcia nel finale del primo tempo, approfittando di una ripartenza sfortunata degli algheresi, ma la squadra di mister Miguel Tente mantiene il controllo del match.

Nella ripresa la FC Alghero alza ulteriormente i ritmi, trovando subito la seconda rete di Fois, autore di una doppietta personale, e chiudendo definitivamente i conti con il sigillo di Serio. Oltre al risultato mai in discussione, a colpire è stato soprattutto il gioco corale e propositivo espresso per lunghi tratti, premiato dagli applausi del pubblico presente sugli spalti del PalaManchia. Un successo meritato, che regala entusiasmo e consapevolezza al gruppo giallorosso in vista dei prossimi impegni. Sabato prossimo gli uomini di Tente saranno di scena a Villacidro, mentre la settimana successiva torneranno tra le mura amiche per affrontare l’Atletico Sestu. Un appuntamento in cui servirà, ancora una volta, tutto il calore del pubblico algherese.
