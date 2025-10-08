S.A. 15:04 Fc Alghero in casa contro il Siligo Domenica prossima 12 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 16, i giallorossi di mister Andrea Peana affronteranno il Siligo tra le mura amiche del campo comunale “Pintore - Caddeo” di Olmedo



ALGHERO - La Fc Alghero torna in campo per la terza giornata del girone D di Prima Categoria. Domenica prossima 12 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 16, i giallorossi di mister Andrea Peana affronteranno il Siligo tra le mura amiche del campo comunale “Pintore - Caddeo” di Olmedo. Per la squadra algherese si tratta della seconda partita consecutiva in casa, un appuntamento importante per cercare il riscatto dopo le due sconfitte di misura subite contro Lanteri e Olmedo. Due ko immeritati, arrivati al termine di buone prestazioni che però non hanno portato punti, lasciando tanto rammarico nello spogliatoio giallorosso. L’obiettivo ora sono i tre punti. Di fronte ci sarà un Siligo anch’esso fermo a quota zero, desideroso di invertire la rotta. Si preannuncia dunque una sfida combattuta. Mister Peana dovrà fare a meno degli infortunati Puledda e Zanda, mentre per il resto l’intero gruppo è a disposizione e pronto a dare battaglia.



In vista della gara, ha parlato l’attaccante e vice allenatore Michele Cherchi, che ha analizzato il momento della squadra e presentato la sfida di domenica: «Arriviamo da due partite un po’ sfortunate per noi, condizionate da episodi sfavorevoli. Comunque sia, la settimana di lavoro è stata positiva, con grande impegno da parte di tutti. È chiaro che ora serve muovere la classifica e solo le belle prestazioni non bastano: ci aspettiamo qualcosa in più da parte di tutti e spero che il pubblico di casa venga a sostenerci. Riguardo l’avversario che incontreremo, si tratta di una squadra tosta, nella stessa nostra situazione, guidata da Angelo Vargiu, e capitanata dall’amico Antonio Marceddu». La società invita i tifosi e gli appassionati a sostenere la squadra in questa importante sfida casalinga. Il calore del pubblico potrà essere, ancora una volta, l’arma in più per spingere la FC Alghero verso la prima vittoria stagionale.