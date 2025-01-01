Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariAmbienteEnogastronomia › Note di Cagnulari a Tissi
Cor 9:36
Note di Cagnulari a Tissi
Il 25 e 26 ottobre 2025, l’ExMa di Tissi ospita “Note di Cagnulari – Festival Enogastronomico”, un appuntamento imperdibile per chi ama il buon vino, la cucina autentica e le esperienze che coinvolgono tutti i sensi
Note di Cagnulari a Tissi

TISSI - Il 25 e 26 ottobre 2025, l’ExMa di Tissi ospita “Note di Cagnulari – Festival Enogastronomico”, un appuntamento imperdibile per chi ama il buon vino, la cucina autentica e le esperienze che coinvolgono tutti i sensi. Due giornate all’insegna della convivialità, della creatività e della cultura, con il Cagnulari, vitigno autoctono del territorio come protagonista assoluto. L’evento è promosso dal Comune di Tissi e organizzato in collaborazione con l’Associazione Binzas e la Pro Loco Tissi, realtà attive nella valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni. «Assapora, Impara, Divertiti!»: è questo il motto che guiderà il festival, come sottolinea il sindaco GianMaria Budroni, promotore dell’iniziativa: “Note di Cagnulari è molto più di un evento enogastronomico: è un’occasione per valorizzare il nostro territorio, le sue eccellenze e la sua identità culturale, attraverso il vino, la cucina e l’arte”.

Tra gli ospiti più attesi, spicca la presenza dello chef Luca Pappagallo, volto noto della cucina italiana in TV e sul web, che sabato 25 ottobre alle ore 18:00 sarà protagonista di un esclusivo show cooking e della presentazione del suo ultimo libro. Un’occasione unica per vederlo all’opera dal vivo, scoprire i suoi segreti in cucina e degustare le sue creazioni.Il programma si apre sabato alle 16:00 con le installazioni poetiche del progetto DUP – Decoro Urbano Poetico, che coloreranno le vie del centro con i “Teli d’Autore”. A seguire, laboratori dedicati al Pane delle Spose con Bianca Pazzola, alle focacce con lo chef Antonio Secchi, al torrone con lo chef Manuele Pisanu e alle formagelline delle Coppiolas.

Alle 20:30, spazio alla Cena della Tradizione, un’esperienza gastronomica ispirata al libro “Ammentos ‘e sapores antigos de Tissi”, curata dall’Associazione Cuochi della Provincia di Sassari. Tre i menù proposti: Menu diVino (€20) con gnocchi al sugo di purpuzza, porchetta, patate al forno e Seadas; Menu Note vegetali (€20) con zuppa di legumi, caponata, patate al forno e dolce; Baby menu (€7) con gnocchi al pomodoro, polpette al sugo e dolce. Il kit per la cena (€20) comprende sacchetta, calice e 1 ticket vino. Durante la serata sarà possibile ordinare il vino delle cantine partecipanti. La cena sarà accompagnata dalla musica di Emanuele Sara e, dalle 22:30, dal duo Eris & Alexia J.

Domenica si riparte alle 10:30 con il laboratorio I Dolci dei Santi, curato da Bianca Pazzola e le sue allieve. Seguiranno attività pensate anche per i più piccoli, come il laboratorio sulle pizze con lo chef Antonio Sechi. Si continua con la mozzarella e pasta filata, lo zucchero filato e, alle 13:00, il Pranzo della Tradizione, con gli stessi menù e modalità della sera precedente. Nel pomeriggio, spazio alla musica con il Tandem Duo e al laboratorio sulla birra artigianale condotto da Giovanni del Birrificio Coros. Per vivere appieno il festival, sono disponibili due kit: Kit Cena/Pranzo (€20) con sacchetta, calice, 1 ticket vino e accesso alla cena o al pranzo; Kit Show Cooking Luca Pappagallo (€13) con sacchetta, calice, 4 ticket vino e accesso a tutte le degustazioni dei laboratori e allo show cooking.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20:35
Foodex Japan: contributi a fondo perduto
C’è tempo fino al 24 ottobre 2025 per presentare le domande di partecipazione a Foodex Japan 2026, la più importante manifestazione fieristica agroalimentare che si tiene annualmente in Giappone
17:51
Sapori migranti all´Alberghiero
Si terrà venerdì 24 ottobre, dalle ore 18.00, l’evento enogastronomico “Sapori migranti”, un momento conviviale nell’ambito della mostra “Vicino/lontano. Viaggio alla scoperta del patrimonio culturale e naturale dell’immigrazione in Italia”,
13/10Il Wine Wednesday torna ad Alghero
8/10Intelligenza Artificiale: formazione a Sassari
2/10Agroalimentare e vini: Regione a Colonia e Chicago
29/9«Oktoberfest, successo a Maria Pia»
25/9Ràfia, 3 bicchieri del Gambero Rosso
18/9Alghero saluta l´estate con Akènta Sunset Party
18/9Appetitosamente: Siddi capitale del buon cibo
9/9Ritorna il Cavidani Alguerès
3/9Costa Rei Wine Festival
26/8Borutta: più di 2mila presenze alla Festa del Gelato
« indietro archivio enogastronomia »
21 ottobre
Airc e polio, Solidarietà Rotary
21 ottobre
Laboratori “da brivido” nelle biblioteche sassaresi
21 ottobre
Identità catalana in Sardegna: giornata studio



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)