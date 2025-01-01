S.A. 21:42 Agroalimentare e vini: Regione a Colonia e Chicago Nel mese di ottobre, la Regione parteciperà a due tra i più importanti appuntamenti fieristici internazionali dedicati al settore agroalimentare e vinicolo: Anuga, in programma a Colonia dal 4 all’8 ottobre, e Vinitaly USA, che si terrà a Chicago il 5 e 6 ottobre



CAGLIARI - La Regione Sardegna sarà presente, nel mese di ottobre, a due tra i più importanti appuntamenti fieristici internazionali dedicati al settore agroalimentare e vinicolo: Anuga, in programma a Colonia dal 4 all’8 ottobre, e Vinitaly USA, che si terrà a Chicago il 5 e 6 ottobre. La partecipazione della Regione Sardegna ad Anuga, Fiera biennale per l’industria alimentare internazionale, dedicato al Fine Food, del centro fieristico Koelnmesse GmbH, è promossa dall’Assessorato dell’Agricoltura e organizzata dall’Agenzia Laore ed è composta da una collettiva di 19 imprese sarde che promuoveranno un’ampia e diversificata gamma di produzioni, tra cui spiccano prodotti: olivicolo oleari, enologici, caseari, da forno, apistici, trasformati della pesca, cereali, legumi e semi. Confermata, inoltre, la partecipazione all’edizione 2025 di Vinitaly USA, voluta dall’Assessorato dell’Agricoltura e organizzata dall’Agenzia Laore, con una collettiva rappresentata da 18 PMI che saranno presenti a Chicago dal 5 al 6 ottobre negli spazi dedicati.