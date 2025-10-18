Alguer.it
Cor 9:16
Olbia Arena, prorogata la concessione
Chiusa la partita per la concessione per il 2026: L’Arena grandi eventi si prepara a ospitare la più grande stagione di musica e spettacolo della storia di Olbia
Olbia Arena, prorogata la concessione

OLBIA - Il Comune di Olbia ha sbrigato l’ultima incombenza burocratica, concordando la proroga annuale fino all’ottobre 2026, per un altro anno, dell’efficacia del titolo concessorio, gratuito, del terreno ex Novamarine, rilasciata dal Cipnes Gallura, nell’interesse dello stesso ente comunale, per finalità di pubblico interesse. Con l’accettazione della proroga annuale viene garantita l’area dei grandi eventi dove d’estate sorge l’Olbia Arena, che ospiterà ad agosto la kermesse musicale del Red valley festival, ma che l’anno prossimo vedrà a giugno il doppio concerto di Vasco Rossi, una data storica per Olbia, ma anche il 6 agosto lo spettacolo con il musical Notre Dame de Paris.
19 ottobre
Scontro tra centauri in via Garibaldi
20 ottobre
Le famiglie dell’agro insorgono. «In scuolabus senza assistente»
20 ottobre
Via Maiorca, voragine da un anno



