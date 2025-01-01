Cor 16:32 Neria De Giovanni nel direttivo free lance Su proposta del presidente nazionale Virgilio Violo, Neria De Giovanni entra nel direttivo della Free Lance International Press, unica donna su cinque consiglieri



ALGHERO - Su proposta del presidente nazionale Virgilio Violo, Neria De Giovanni entra nel direttivo della Free Lance International Press, unica donna su cinque consiglieri. «Conosco Virgilio Violo da parecchi anni – ha dichiarato De Giovanni- e la Free Lance International Press è sempre tra i Media Partner dei Convegni della Associazione Internazionale dei Critici Letterari che presiedo. Far parte di questo direttivo nazionale sarà per me rafforzare una collaborazione che si esplica, per esempio, con il coordinamento da numerose edizioni, del Premio Italia Diritti Umani che la FLIP organizza ogni anno ad ottobre».



La Free Lance International Press è il punto di riferimento della categoria dei liberi professionisti dell’informazione, svincolati da costrizioni di linea editoriale. Uno dei suoi scopi principali è quello di aiutare i cronisti più deboli attraverso la sua rete di associati presenti nel mondo in più di quaranta Paesi. L’Associazione è a servizio della giustizia e della verità e promuove la fratellanza tra i popoli al fine di rimuovere le cause di qualsiasi conflitto. La sede nazionale e internazionale è a Roma e i responsabili vengono nominati in ogni regione, come avviene negli altri Stati esteri.



Lo scambio d'informazioni e la reciproca assistenza tra i freelance italiani e di altre nazioni è uno degli attuali scopi dell'associazione ed è questa sinergia che promuove le collaborazioni e gli scambi culturali. È in questo ambito che sono previsti annualmente corsi di formazione e di aggiornamento per meglio qualificare la professionalità; nel contempo vengono intraprese tutte le iniziative tese a salvaguardare la categoria e vengono messi a disposizione dei soci, consulenti legali e fiscali, anche al fine di collaborazioni internazionali. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che esercitano, a titolo esclusivo o prevalente, la libera professione nell'ambito della stampa, attraverso comunicazione grafica, fotografica, web, e cine-radiotelevisione.