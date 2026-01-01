Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroEconomiaScuola › Poste sempre più Green ad Alghero
Cor 11:25
Poste sempre più Green ad Alghero
I contenitori sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano con una grafica divertente, ispirata alle discipline dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, di cui Poste Italiane è Premium logistics partner
Poste sempre più Green ad Alghero

ALGHERO - Le spedizioni di Poste Italiane sono sempre più ecosostenibili e rispettose dell’ambiente. Negli uffici postali di via Carducci e via Costa ad Alghero è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%.

I contenitori sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano con una grafica divertente, ispirata alle discipline dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, di cui Poste Italiane è Premium logistics partner. Una collaborazione che nasce dalla condivisione di valori fondamentali come l’eccellenza, l’inclusione, la sostenibilità e il senso di comunità, che da sempre guidano l’azione di Poste Italiane.

La grafica delle confezioni in cartone riproduce nel design frontale gli atleti che competeranno per l’oro olimpico. Le buste e le scatole dedicate alle Olimpiadi sono tutte contrassegnate dal marchio “100% riciclato” e presentano al centro il disegno di un cerchio, al cui interno è inserita la figura di uno sportivo impegnato in una disciplina diversa per ciascun formato. I prodotti riciclati e riciclabili dedicati ai Giochi MiCo 2026 saranno disponibili fino al termine della manifestazione sportiva.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21:47
Una giunta incapace di governare
È una giunta incapace di governare quella di Alessandra Todde. Incapace di approvare il piano dí dimensionamento della rete scolastica e per questo commissariata dal governo. Incapace di guidare i processi e difendere gli interessi della Sardegna.
8:00
Resistere contro lo smantellamento della scuola
La Regiona Sardegna tiene la linea e resiste. Vergogna il commissariamento del governo per i dimensionamenti scolastici. La Regione Sardegna Resiste e fa bene
20:00
Dimensionamento scolastico: Regione commissariata
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento delle Regioni Sardegna, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria che non hanno ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico
8:47
Scientifico e Scienze Umane: open day ad Alghero
Open day al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “E.Fermi” di Alghero, sabato 17 gennaio e sabato 31 gennaio, dalle 16 alle 19. L’Istituto sarà una grande “agorà” dove i nostri studenti si racconteranno attraverso mostre, eventi, rappresentazioni e attività di laboratorio
10/1Canopoleno, settimana di open day per il convitto
9/1Educazione civica da potenziare nella scuola
18/12Porta Terra si difende su Fertilia. «Bambini in aula dopo Natale»
18/12Scuola Infanzia inagibile a Fertilia. «Bambini trascurati, così non va»
13/12Avis Alghero: assegni agli studenti
10/12Erittu e la sua lezione contro il bullismo a Fertilia
10/12Parte da Sennori il progetto per salute e benessere
4/12Educazione ambientale nelle scuole di Porto Torres
3/12Viaggi ad Auschwitz per 10 studenti algheresi
28/11Rete scolastica, riorganizzazione rinviata
« indietro archivio scuola »
12 gennaio
Riformatori: Demolire il Palacongressi
13 gennaio
NaturaBio tra le 300 eccellenze italiane
13 gennaio
Torna il Giro della Sardegna: 5 tappe



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)