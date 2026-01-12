Alguer.it
S.A. 14:04
Liceo Artistico Alghero: open day a gennaio
Sabato 10, 17 e 24 gennaio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, le porte della scuola si apriranno per offrire un’esperienza diretta e immersiva nel mondo della formazione artistica
Liceo Artistico Alghero: open day a gennaio

ALGHERO - Il Liceo Artistico “Francesco Costantino” di Alghero invita studenti e famiglie a partecipare agli Open Day in programma sabato 17 e 24 gennaio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, aprendo le porte della scuola per offrire un’esperienza diretta e immersiva nel mondo della formazione artistica. Le giornate di orientamento sono rivolte in particolare agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, che avranno la possibilità di avvicinarsi ai linguaggi dell’arte, del progetto e della creatività, e alle loro famiglie, che potranno ricevere informazioni dettagliate sui percorsi di studio, sull’organizzazione didattica e sulle modalità di iscrizione al primo anno.

Durante le visite guidate, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta degli ambienti didattici e laboratoriali, cuore pulsante della scuola. Sarà possibile visitare i laboratori di pittura e scultura, dove prendono forma le espressioni artistiche tradizionali, i laboratori di Architettura, Design e Grafica, dedicati alla progettazione e alla comunicazione visiva, oltre alle aule di informatica e al laboratorio di fotografia.

Particolare attenzione sarà riservata al laboratorio di nuove tecnologie, uno spazio all’avanguardia dotato di stampanti e scanner 3D, attrezzature per il taglio laser e un pantografo a controllo numerico, che consente agli studenti di sperimentare le più moderne tecniche di produzione e prototipazione. I visitatori potranno inoltre conoscere la nuova palestra e visitare l’intero complesso scolastico, osservando da vicino gli spazi in cui si svolge la vita quotidiana della comunità scolastica.
Gli Open Day rappresentano un’occasione preziosa per conoscere da vicino l’identità del Liceo Artistico “Francesco Costantino”, una scuola che unisce tradizione artistica, innovazione tecnologica e attenzione alla crescita personale, accompagnando gli studenti nella costruzione del proprio futuro formativo e creativo.
15 gennaio
Truffa Fondi Ue: azienda sarda nei guai
15 gennaio
Flop Capodanno, Colledanchise replica e difende Cuccureddu
14 gennaio
Schianto in via Barracu: cinque feriti



