Cor 8:07 «Nervosismo in giunta, nessuna intimidazione» Pesante denuncia di Marco Tedde: «Il clima di tensione e nervosismo che da troppo tempo caratterizza il linguaggio e l’azione politico-amministrativa dell’amministrazione algherese é preoccupante. Un atteggiamento che finisce per intossicare il confronto democratico e che non giova né all’amministrazione né alla città»



ALGHERO - «È evidente che vi sono fatti, anche extrapolitici ed extraamministrativi, che incidono sulla serenità con cui qualche assessore esercita il proprio ruolo e che pongono interrogativi sulla stessa continuità della sua presenza in Giunta. Ma sia chiaro: Forza Italia non si fa intimidire da nessuno. Le intemperanze, le amenità, le fandonie sui social e l’intolleranza manifestata nei confronti dell’opposizione con l’ausilio di AI — espresse peraltro con termini inappropriati e privi di qualunque rilevanza politica — non ostacoleranno in alcun modo il nostro agire». Così Marco Tedde leader di Forza Italia, primo partito ad Alghero in occasione delle ultime elezioni amministrative.



«Non sono idonee ad intimidirci e ad intimorirci. Anzi, costituiscono la certificazione che siamo sulla strada giusta. Continueremo a svolgere con determinazione e responsabilità il nostro ruolo di controllo e di proposta, nell’esclusivo interesse dei cittadini di Alghero. Il nostro impegno resta quello di evidenziare errori, inadempienze, negligenze e inerzie dell’amministrazione comunale, senza lasciarci trascinare in polemiche sterili o in rappresentazioni fuori luogo che nulla hanno a che vedere con i problemi concreti della città».



«All’amministrazione algherese rivolgiamo un invito semplice e doveroso: concentrate le vostre energie nell’esercizio delle deleghe affidate dal sindaco, producete atti amministrativi dignitosi, perseguite obiettivi chiari e risultati utili per la comunità, piuttosto che perdervi in contumelie, propaganda, narrazioni artistiche o rievocazioni storiche che non danno risposte ai bisogni reali di Alghero. La città ha bisogno di sobrietà istituzionale, serietà amministrativa e lavoro concreto. Su questo terreno Forza Italia continuerà a misurarsi, senza timori e senza arretramenti. Anzi, nell’interesse di Alghero e degli algheresi ci accingiamo ad alzare l’asticella dell’azione di forza di opposizione» chiude l'ex sindaco Marco Tedde (nella foto).