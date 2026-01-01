Cor 7:33 La Dinamo sfida l´Olimpia Milano Questa sarà la gara numero 66 tra le due società, con Milano avanti 45-20 nei precedenti totali. Domenica (palla a due alle 16) i sassaresi saranno di scena al Forum di Assago



SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna torna a esibirsi su uno dei palcoscenici più prestigiosi del basket italiano. Domenica (palla a due alle 16) i sassaresi saranno di scena al Forum di Assago, teatro, in passato, di alcune delle più belle imprese della storia biancoblu. La squadra di coach Mrsic dovrà vedersela contro l'EA7 Emporio Armani, a caccia di riscatto dopo la battuta d'arresto accusata nel big match contro la Virtus Bologna, e fresca di impegno in Eurolega in casa del Fenerbahce.



Per le "Scarpette Rosse" si tratterà di un appuntamento tutt'altro che banale: a margine del match, infatti, si terranno le celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione del club. Una festa che la Dinamo proverà a "rovinare" dal punto di vista sportivo, portando a casa due punti che sarebbero pesantissimi in vista del rush finale della regular season.



Lo scorso 19 ottobre, al PalaSerradimigni, l'EA7 Emporio Armani Milano vinse al PalaSerradimigni per 76-72. Dopo un gran primo tempo della Dinamo (vantaggio sul 42-34 al 20'), l'Olimpia alzò i giri del motore in difesa, concedendo solo 30 punti ai Giganti e aggiudicandosi la vittoria. Il miglior marcatore fu Devin Booker, autore di 19 punti. Per la Dinamo non bastarono i 16 punti con 6 assist di Desure Buie. La gara sarà visibile in live streaming su LBA TV, Sky Sport Basket e anche in chiaro su Cielo.