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Cor 19:27
Alla Dinamo non riesce l´impresa a Milano
Nel giorno delle celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione, l´EA7 Emporio Armani Milano si aggiudica la sfida del Forum contro la Dinamo Banco di Sardegna con il risultato finale di 99-87
Alla Dinamo non riesce l´impresa a Milano

SASSARI - Un avvio eccellente e un'orgogliosa rimonta nel finale non bastano. Nel giorno delle celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione, l'EA7 Emporio Armani Milano si aggiudica la sfida del Forum contro la Dinamo Banco di Sardegna con il risultato finale di 99-87. I sassaresi si sono lasciati preferire in avvio, quando le ottime scelte in attacco avevano permesso di toccare anche le 10 lunghezze di vantaggio. L'Olimpia ha sofferto, ma ha reagito in maniera veemente nella fase centrale del match, prendendo il sopravvento con un break di 22-2 a cavallo tra secondo e terzo quarto. I padroni di casa sono arrivati sul +23, ma il Banco non si è arreso, e nel finale ha rimesso tutto in discussione riavvicinandosi fino al -8. Negli ultimi due minuti, però, l'Olimpia ha trovato il modo di chiudere i conti guidata dai canestri di Guduric. Tra le note positive, in casa Dinamo, c'è senz'altro la prova di Daryl Macon, autore del suo season high biancoblu con 23 punti (7/8 da due), senza dimenticare la solidità di McGlynn e Beliauskas e il terzo quarto di Carlos Marshall, che ha mostrato grossi progressi dopo il recente rientro dall'infortunio.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI 99-87

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Mannion 12, Ellis 3, Ceccato, Booker 2, Tonut 9, Bolmaro 4, Brooks 13, LeDay 16, Ricci 10, Guduric 11, Diop 4, Nebo 15. Allenatore: Poeta
DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Marshall 9, Buie 8 (8 ast), Macon 23 (5 ast), Zanelli, Seck NE, Beliauskas 14, Ceron NE, Vincini 6, Mezzanotte 7, Thomas, McGlynn 15, Visconti 5. Allenatore: Mrsic
PARZIALI: 22-27; 55-43 (33-16); 79-62 (24-19); 99-87 (20-25)
ARBITRI: Bartoli, Galasso, Bettini
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