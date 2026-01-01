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Alguer.itnotiziealgheroCronacaCronaca › Mamuntanas: in fiamme capanno e roulotte
Cor 15:00
Mamuntanas: in fiamme capanno e roulotte
Praticamente certa l´origine dolosa delle fiamme che la notte scorsa ad Alghero hanno distrutto una roulotte e un capanno dove trovavano riparo attrezzi di campagna. Sui indaga ma nel territorio c´è sconcerto e preoccupazione
Mamuntanas: in fiamme capanno e roulotte

ALGHERO - Fiamme nelle campagne di Manuntanas nella notte tra domenica e lunedì: ad essere interessato dall'incendio, di probabile origine dolosa, un vecchio capanno per gli attrezzi da lavoro e una roulotte nella proprietà del presidente e portavoce del Consorzio strada vicinale Figa Ruja. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine locali, nel tentativo di accertare con esattezza l'origine dell'incendio.
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