Cor 15:00 Mamuntanas: in fiamme capanno e roulotte Praticamente certa l´origine dolosa delle fiamme che la notte scorsa ad Alghero hanno distrutto una roulotte e un capanno dove trovavano riparo attrezzi di campagna. Sui indaga ma nel territorio c´è sconcerto e preoccupazione



ALGHERO - Fiamme nelle campagne di Manuntanas nella notte tra domenica e lunedì: ad essere interessato dall'incendio, di probabile origine dolosa, un vecchio capanno per gli attrezzi da lavoro e una roulotte nella proprietà del presidente e portavoce del Consorzio strada vicinale Figa Ruja. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine locali, nel tentativo di accertare con esattezza l'origine dell'incendio.