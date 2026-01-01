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Cor 17:47
Ciclone Harry, segnalazioni danni entro marzo
L’Agenzia nazionale Agea, a seguito della richiesta dell’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus, ha disposto l’estensione della scadenza per l’invio delle segnalazioni attraverso l’applicazione dedicata, fissando il nuovo termine al 28 marzo 2026
Ciclone Harry, segnalazioni danni entro marzo

ALGHERO - Sono stati prorogati i termini per la segnalazione dei danni causati dal ciclone Harry alle aziende agricole sarde. L’Agenzia nazionale Agea, a seguito della richiesta dell’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus, ha disposto l’estensione della scadenza per l’invio delle segnalazioni attraverso l’applicazione dedicata, fissando il nuovo termine al 28 marzo 2026. «La proroga è una notizia importante perché ci consente di allargare la platea delle aziende che potranno accedere ai ristori - sottolinea l’assessore Agus. In una fase così delicata è fondamentale non lasciare indietro nessuno». L’App, predisposta da Agea, rientra nella procedura attivata a livello nazionale per il riconoscimento dei ristori a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che, tra gennaio e febbraio, hanno colpito anche la Sardegna. Il sistema prevede il coinvolgimento diretto delle imprese agricole nella segnalazione dei danni subiti, passaggio indispensabile per consentire una mappatura puntuale delle criticità e garantire l’accesso agli aiuti.
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