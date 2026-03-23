Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloConcerti › Al Verdi di Sassari Dejan Bogdanovich
S.A. 17:01
Al Verdi di Sassari Dejan Bogdanovich
Giovedì 26 marzo alle 20.30 lo storico Teatro Verdi ospita il secondo concerto della rassegna “I grandi interpreti della musica”. Sul palcoscenico, accompagnato dalla Teatro Verdi Chamber Orchestra, salirà il violinista di origine serba
Al Verdi di Sassari Dejan Bogdanovich

SASSARI - Solista di grande carisma, raffinato interprete cameristico e docente di rara ispirazione: il violinista Dejan Bogdanovich, “il genio del colore”, salirà sul palcoscenico dello storico Teatro Verdi di Sassari giovedì 26 marzo alle 20.30 per un nuovo appuntamento con la rassegna “I grandi interpreti della musica”, curata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica. Dopo il successo della giovane pianista Martina Consonni, che ha aperto la stagione, nel prossimo appuntamento dei Grandi interpreti il violinista di origine serba, accompagnato dalla Teatro Verdi Chamber Orchestra – Konzertmeister Guglielmo De Stasio – proporrà al pubblico due capolavori della musica: l’Ottetto per violino e archi in si bemolle maggiore di Max Bruch e il Concerto in mi minore per violino e orchestra di Felix Mendelssohn Bartholdy.

Riconosciuto a livello internazionale come solista di riferimento, fin dalla giovanissima età Dejan Bogdanovich ha conquistato pubblico e critica grazie a una padronanza strumentale assoluta, a una profonda conoscenza degli stili e a un suono di straordinaria bellezza, uniti a una capacità interpretativa che coglie l’essenza più intima della musica. Formatosi alla prestigiosa scuola violinistica russa, è stato allievo di Viktor Tretijakov al Conservatorio Čajkovskij di Mosca, che ne ha lodato l’originalità delle idee musicali, la completezza artistica e la visione creativa. Nato in una famiglia di famosi artisti e intellettuali, cresce in un ambiente profondamente permeato dalle arti figurative e dalla cultura europea.

Debutta in concerto a otto anni e, ancora adolescente, affronta i grandi concerti del repertorio romantico con importanti orchestre. Vincitore di concorsi internazionali, intraprende una brillante carriera che lo porta a esibirsi in Europa, Russia, America Latina e Canada. Suona due strumenti di eccezionale valore: un violino di Franco Simeoni e uno della scuola di Andrea Guarneri. La rassegna I grandi interpreti della musica è organizzata con il contributo di Regione Sardegna, Ministero della Cultura e Fondazione di Sardegna.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20:30
Otto mesi di concerti con Jazz Club Network
Jazz Club Network circuiterà tra il nord e il sud della Sardegna, con un cartellone di musicisti le cui cifre stilistiche sono tra le più originali della storia del jazz moderno e contemporaneo. Il programma
20:05
Doppio concerto al JazzOp
JazzOp prosegue al teatro Verdi con un nuovo atteso appuntamento. Doppio concerto (ore 11 e 18) domenica 29 marzo con “Bird Lives!”, il progetto dedicato a Charlie Parker vedrà sul palco Cochi Ponzoni nel ruolo di voce narrante direzione e arrangiamenti di Gabriele Comeglio
18:53
La musica entra in corsia a Sassari
L’Aou di Sassari e l’Ente de Carolis, aderiscono al progetto nazionale “Donatori di Musica”, la rete nata nel 2009 per portare concerti dal vivo negli ospedali. Il primo appuntamento sarà giovedì 26 marzo alle ore 13 nel Day hospital di Oncologia Medica dell’Ospedale Santissima Annunziata
10:40
Ad Alghero il tributo a Fabrizio De Andrè
Terzo appuntamento di “Non Solo Jazz”. Venerdì 27 marzo al Poco Loco i Crêuza de mä Expanded saliranno sul palco del locale di via Gramsci ad Alghero per il tributo al grande Fabrizio De Andrè
24/3/2026
Red Valley Festival: ecco i primi nomi
In programma dal 13 al 15 agosto 2026 presso l’Olbia Arena, svelati i primi nomi della lineup della sua undicesima edizione, confermandosi come uno dei più grandi festival d’Italia
23/3/2026
Madame all’Alguer Summer Festival
È fuori ovunque "disincanto", il primo singolo di Madame, accompagnato dal videoclip ufficiale, dell’omonimo album che sarà disponibile da venerdì 17 aprile (Sugar Music): martedì 18 agosto all’Alguer Summer Festival
24/3Il duo di chitarre da Livorno a Sassari
22/3Ai Concerti di Primavera i Vagues Sax Quartet
19/3120 chili di jazz al Teatro Parodi
18/3Stefania Avolio in concerto al Teatrì
17/3Ritornano gli anni 90 all’Alguer Summer Festival
16/3Martina Consonni al Teatro Verdi
16/3L’IMK Trio apre i Concerti di primavera
13/3All´Alguer Summer Festival arriva Blanco il 6 agosto
13/3Il Jazz anni ´80 rivive a Insulae Lab
13/3Elio e Le Storie Tese, tappa a Cagliari
« indietro archivio concerti »
25 marzo
Libri e laboratori: un mese nelle biblioteche di Sassari
25 marzo
«Banco Sardegna per uffici è da discutere»
25 marzo
Il 31 marzo 40 microchip gratuiti a Sassari



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)