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S.A. 21:46
L´alghero neo promossa affronta l´Usinese
Sabato 28 Marzo, allo stadio comunale “Peppino Sau” di Usini, l’Alghero affronterà l’Usinese. Fischio d’inizio fissato per le ore 16
L´alghero neo promossa affronta l´Usinese

ALGHERO - La squadra arriva a questo appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo la straordinaria vittoria casalinga contro il Luogosanto, un successo che ha consegnato ai giallorossi la vittoria del campionato e la meritata promozione in Eccellenza. Un traguardo storico, frutto di un percorso fatto di impegno, continuità e grande spirito di gruppo. Nonostante l’obiettivo già raggiunto, l’Alghero scenderà in campo con la stessa determinazione che ha contraddistinto tutta la stagione, con la volontà di onorare al meglio il campionato fino all’ultima giornata.

Di fronte ci sarà un’Usinese ferita dalla recente sconfitta ma ancora pienamente in corsa per un posto nei playoff. Attualmente quarta in classifica, la formazione di casa cercherà punti fondamentali davanti al proprio pubblico, rendendo la sfida intensa e combattuta. Sarà una gara da affrontare con concentrazione e rispetto, consapevoli della forza dell’avversario e del valore della posta in palio per i padroni di casa.

L’invito della società è quello di continuare a sostenere i ragazzi anche in trasferta, per celebrare insieme una stagione che resterà nella storia del club e della città. Sabato 28 Marzo, allo stadio comunale “Peppino Sau” di Usini, l’Alghero affronterà l’Usinese. Fischio d’inizio fissato per le ore 16:00.
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