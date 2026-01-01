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Alguer.itnotiziealgheroSportBasket › Basket U15, l´Alghero si gioca la finalissima
Cor 12:13
Basket U15, l´Alghero si gioca la finalissima
Sarà Sap-Alghero cntro Elmas la garta secca in programma domenica 29 (ore 17.30) alla Cunetta di Alghero a decretarla la squadra campione regionale dell´unger 15 femminile
Basket <i>U15</i>, l´Alghero si gioca la finalissima

ALGHERO - La Pallacanestro Alghero Centro MEC chiude imbattuta anche la fase regionale.
Sabato scorso, al termine di una gara combattuta, le ragazze hanno avuto la meglio sul forte Elmas; lunedì, invece, a Cagliari, è arrivata un’altra vittoria contro il Cus Cagliari, che ha sancito il punteggio pieno in classifica. Ora le atlete sono attese dalla Finalissima Regionale, in programma domenica 29 marzo alle ore 17:30 al PalaManchia (sempre contro l'Elmas).

La squadra vincitrice del titolo regionale parteciperà, dal 24 al 26 aprile, al Concentramento n.8, insieme alla 2ª classificata Lombardia, la 1ª classificata Sicilia e la vincente dello spareggio n.6 tra la 1ª classificata Trentino-Alto Adige e la 4ª classificata Emilia-Romagna. La 2ª classificata sarda accederà invece al Concentramento n.4, dove affronterà la 1ª classificata Toscana, la 2ª classificata Emilia-Romagna e la vincente dello spareggio n.2 tra la 3ª classificata Piemonte e la 4ª classificata Lombardia.
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