Cor 10:39 Le Women espugnano il campo di Brixia Portando la serie a gara 3 che si giocherà il 2 aprile alle 20.30 al PalaSerradimigni. 66-57 il finale al Pala Leonessa. Le parole di coach Paolo Citrini: Oggi tutte le giocatrici hanno dato un grande lavoro in campo



SASSARI - Le Women espugnano il campo di Brixia 66-57, portando la serie a gara 3 che si giocherà il 2 aprile alle 20.30 al PalaSerradimigni. Dopo un avvio complicato e caratterizzato da basse percentuali, le biancoblù restano a contatto grazie a Boros, chiudendo il primo quarto sotto di quattro lunghezze. Nel secondo periodo la Dinamo cresce, trova il primo vantaggio con Sammartino e allunga fino al +7, prima della reazione bresciana che riporta la gara in equilibrio. Nel finale di tempo è Treffers a firmare il 32-30 con cui si va all’intervallo. Nella ripresa le Women cambiano marcia: Poindexter apre con una tripla e la squadra tocca anche il +10, gestendo poi il vantaggio fino all’ultimo quarto. Nel finale Brixia tenta il rientro fino al -4, ma è ancora Poindexter dall’arco a chiudere i conti e a regalare il successo alla Dinamo.



BRIXIA - DINAMO WOMEN: 57-66

BRIXIA: Togliani 8, Tagliamento 15, Frustaci 2, Adamczuk 2, Winkowska 14, Guerriero, Sabatino, Kristlova 6, Aghilarre, Delboni, Crippa, Bongiorno 10.

All. Zanardi

DINAMO WOMEN: Carangelo 3, Boros 14, Treffers 7, Sammartino 2, Poindexter 16, Spinelli, Trozzola 3, Egwoh 19, Turel 2, Richards.

All. Citrini

PARZIALI: 16-12; 30-32; 43-48; 57-66