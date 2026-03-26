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Cor 10:59
Alghero incontenibile a Usini
Campionato di Promozione (30ª giornata - GIRONE B): Tris al Peppino Sau: Barboza continua a segnare, firmano anche Scognamillo e Baraye. Prosegue la marcia trionfale giallorossa
Alghero incontenibile a Usini

ALGHERO - I giallorossi, già campioni con largo anticipo, proseguono la loro marcia trionfale espugnando il “Peppino Sau” di Usini con un netto 3-0 nella gara disputata oggi, 28 marzo alle ore 16. Dopo aver conquistato matematicamente il campionato nella scorsa giornata, l’Alghero non abbassa la guardia e centra la 27ª vittoria stagionale, a cui si aggiungono 3 pareggi, mantenendo così l’imbattibilità.

L’Alghero parte subito forte: Mereu ci prova dalla distanza con un rasoterra insidioso, ma il portiere si supera; sulla respinta Virdis è pronto, ma un difensore salva sulla linea. Poco dopo è Marcangeli a rendersi pericoloso, calciando sul primo palo, trovando ancora un grande intervento dell’estremo difensore. Nella ripresa i giallorossi continuano a spingere: un gol viene inizialmente annullato, ma è solo il preludio al vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva infatti un calcio di rigore per fallo di mano, trasformato con freddezza da Barboza per l’1-0.

Il raddoppio nasce da un errore della retroguardia: uscita sbagliata di Tanca che perde palla e favorisce Scognamillo, bravo a depositare in rete a porta vuota per il 2-0. Nel finale arriva anche il tris: dopo una ribattuta in area, il pallone finisce sui piedi di Baraye, che dall’interno dell’area non sbaglia e chiude definitivamente i conti sul 3-0. Al triplice fischio è ancora festa per l’Alghero, che continua a dimostrare solidità, qualità e mentalità vincente anche dopo aver già conquistato il titolo. Una stagione straordinaria che prosegue senza battute d’arresto, tra entusiasmo e orgoglio. Staff Alghero Calcio

USINESE-ALGHERO 0-3
ALGHERO: Carta, Baraye, Fadda, Daga, Nieddu, Barboza, Virdis, Mereu, Roccuzzo, Marcangeli, Scognamillo. In panchina: Marras F., Dinapoli A., Pinna A., Mula, Carboni, Martinelli, Marras A., Dinapoli D., Meloni. Allenatore: Mauro Giorico. Usinese: Tanca, Saccu, Viale, Bianco, Giachero, Jurado, Langasco, Sanna, Igene, Sabino, Irde. In panchina: Di Vita, Fiorelli A., Fiorelli L., Scanu, Sanna, D’Andrea, Grassi, Porru, Rollo. Allenatore: Pierluigi Scotto. ARBITRO: Gabriele Mulas di Oristano. RETI: Barboza (ALG), Scognamillo (ALG), Baraye (ALG).
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