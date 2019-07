Condividi | Red 23:14 Oggi, in Sardegna si sono registrati diciotto incendi, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale, nelle campagne di Usellus, Seneghe, Bottida e Nurallao Ancora fiamme sull´Isola



CAGLIARI – Oggi (mercoledì), in Sardegna si sono registrati diciotto incendi, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale, nelle campagne di Usellus, Seneghe, Bottida e Nurallao. Il primo rogo si è sviluppato nell'agro di Usellus, in località Pranu Argiolas, dove è intervenuto un elicottero regionale della Forestale proveniente dalla base elicotteri di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Villaurbana, coadiuvato dal personale eliportato del Cfva, dal personale di tre squadre di Forestas. L'incendio ha interessato un'area agricola di circa 2ettari e le operazioni sono terminate attorno alle 14.



Il secondo incendio è divampato nelle campagne di Seneghe, in località Chercos, dove sono intervenuti due elicotteri regionale della Forestale provenienti uno dalla base elicotteri di Fenosu ed uno proveniente da Bosa mentre, per quanto riguarda i mezzi aerei ad ala fissa, è stato richiesto l'intervento del Can11. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Seneghe, coadiuvato dal personale eliportato del Cfva. Sul posto sono interventute in modo tempestivo anche cinque squadre di Forestas e la squadra dei Barracelli di Bonarcado. L'incendio ha interessato circa un ettaro tra oliveto, pascoli e bosco. L'ultimo mezzo aerero intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni alle 16.10. Il terzo rogo si è registrato in località Marrada, nelle campagne di Bottida, dove sono intervenuti tre elicotteri regionali della Forestale proveniente dallaìe basi elicotteri di Anela, Farcana ed Alà dei sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Bono, coadiuvato dal personale eliportato del Cfva e da diverse squadre della macchina antincendio regionale. L'incendio ha interessato un'area di 5ettari tra pascoli arborati e cespugliati. L'ultimo mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni alle 16.45.



Il quarto incendio si è sviluppato nell'agro di Nurallao, in località Su Fossu, dove sono intervenuti due elicotteri regionali della Forestale provenienti rispettivamente dalle base elicotteri di Sorgono e di San Cosimo (Lanusei). Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Laconi, coadiuvato dal personale eliportato del Cfva, dal personale Forestas del cantiere di Laconi s e dal personale dell'organizzazione di volontariato Vol.Sarcidano di Laconi. L'incendio ha interessato un'area di circa 2ettari ricoperta di sugherte e macchia. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni alle 16.