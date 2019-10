Condividi | Red 7:01 Come giovedì, anche ieri l´Isola è stata ferita da troppi roghi. Di questi, due hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Gairo e di Esporlatu Ancora venticinque incendi in Sardegna



Il primo incendio si è sviluppato nelle campagne di Gairo, in località Su Piroi dove, dalle 11.43 alle 12.55, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base antincendio di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione della Forestale di Osini, coadiuvata dagli elitrasportati e da una squadra di Forestas del locale cantiere. Le fiamme hanno bruciato una superficie di circa mille metriquadri di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.



Il secondo rogo è divampato in località Mazza d'arvore, nelle campagne di Esporlatu dove, dalle 13.20 alle 14.25, ha operato un elicottero proveniente dalla base antincendio di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione del Corpo forestale di Bono, coadiuvata dagli elitrasportati e da tre squadre di Forestas provenienti dai cantieri di Santu Matteu (Bono), di Badde Oliana (Bono) e di Istrallai (Burgos). L'incendio ha bruciato una superficie boschiva di circa 2,6ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.15.