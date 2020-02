Antonio Burruni 9:21 Dopo il ko sul parquet della capolista Spirito sportivo, le ragazze di coach Manuela Monticelli affrontano un´altra compagine cagliaritana, stavolta sul parquet del PalaCorbia. La sfida è valida per la quarta giornata della Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile Basket: la Mercede sfida l´Astro



ALGHERO - La Mercede sfida l'Astro. Dopo il ko sul parquet della capolista Spirito sportivo,63-58, le ragazze di coach Manuela Monticelli affrontano un'altra compagine cagliaritana, stavolta sul parquet del PalaCorbia. La sfida è valida per la quarta giornata della Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile.



L'appuntamento è fissato per oggi (sabato), alle 17.15. Le algheresi, archiviata la sconfitta di sette giorni fa, vuole riprendere confidenza con la vittoria, dopo il filotto di sei successi consecutivi conseguiti tra il girone di ritorno e l'avvio della Fase ad orologio.



Coach Manuela Monticelli deve fare ovviamente a meno dell'infortunata Tijana Mitreva e di Ivona Kozobashiovska, vista in panchina nell'ultima trasferta ma, di fatto, ai box da inizio stagione. Convocate Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Giulia Laconi, Elisa Lubrano, Laura Masnata, Marianna Milia, Veronica Monti, Chiara Obinu, Carla Spiga, Valentina Usai ed Eleonora Zoncu.



Partite della quarta giornata:

Antonianum Quartu-New basket Ploaghe

Basket 90 Sassari-Sant'Orsola Sassari

Mercede Alghero-Astro Cagliari

Su Planu-Spirito Sportivo Cagliari



