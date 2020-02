Red 11:21 Libri: Virgine Priolo ad Alghero Sabato sera, sarà ospite della libreria Il Labirinto Mondadori la mediatrice familiare cagliaritana, fondatrice di EvLab ed autrice del libro “Dialoghi di ordinaria amministrazione”, in cui analizza uno spaccato di vita quotidiana, noi e gli altri, ed il complesso ed articolato mondo delle relazioni umane



ALGHERO - Sabato 8 febbraio, alle 18, sarà ospite della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero la mediatrice familiare cagliaritana Virgine Priolo, fondatrice di EvLab ed autrice del libro “Dialoghi di ordinaria amministrazione” (La Zattera ed., 2019), in cui analizza uno spaccato di vita quotidiana, noi e gli altri, ed il complesso ed articolato mondo delle relazioni umane: d'amore, d'amicizia, di parentela. Dialogherà con l’autrice Maria Stefania Podda, funzionario esperto in comunicazione.



Dialoghi di ordinaria amministrazione è un libro in cui i veri protagonisti sono i dialoghi semiseri cui danno vita i personaggi. Ci si potrà riconoscere in una coppia che litiga, o nelle dinamiche apparentemente surreali di un gruppo familiari, nei dialoghi tra amici o in confronti tra colleghi di lavoro. Situazioni possibili, raccolte nel corso dell’esperienza lavorativa dell’autrice, che saranno in grado di metterci anche in discussione o per lo meno di farci riflettere.



Una riflessione sull’importanza del «prendersi il tempo giusto per pensare a se stessi, alle proprie scelte personali, al proprio modo di porsi, alle persone che avete preso per mano, a quelle a cui l’avete lasciata, ai cassetti impolverati che custodiscono i vostri desideri più profondi e al potenziale che non avete ancora sfruttato per fare della vostra esistenza la vostra storia». «Perché, in fondo, noi siamo le nostre relazioni».



Nella foto: Virgine Priolo