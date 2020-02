Cor 16:55 Tavolini, proroga istanze al 25 febbraio Ad Alghero è boom di domande non conformi alle procedure stabilite. Pertanto, al fine di non arrecare danno alle attività di somministrazione, è prorogata la data di scadenza per la presentazione delle domande



Commenti ALGHERO - Ci sarà ancora qualche giorno di tempo per la presentazione delle istante di occupazione di suolo pubblico a carattere permanente nella città di Alghero. prorogata, infatti, l'iniziale scadenza fissata al 15 di febbraio. Il competente dirigente ha motivato la proroga «al fine di regolarizzare le numerose istanze non conformi alle procedure stabilite e pertanto non arrecare considerevoli danni economici alle attività di somministrazione». La nuova scadenza slitta così al 25 febbraio 2020.