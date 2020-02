Red 9:15 Ad Alghero, Per una medicina di genere Domani sera, nella Sala del Liceo Classico “Manno”, in Via Carlo Alberto 92, la sezione locale della Fidapa Bpw Italy, in collaborazione con la Libreria Il Labirinto, organizza un convegno, aperto alla cittadinanza, sull’importanza di garantire ad ogni persona, sia donna, sia uomo, la cura più adatta







Nella foto: Silvana Pinna Commenti ALGHERO – Domani, sabato 22 febbraio, alle 18, nella Sala del Liceo Classico “Manno”, in Via Carlo Alberto 92, la Fidapa Bpw Italy-Sezione di Alghero, in collaborazione con la Libreria Il Labirinto, organizza il convegno “Per una medicina di genere”, aperto alla cittadinanza, sull’importanza di garantire ad ogni persona, sia donna, sia uomo, la cura più adatta. Il convegno, che rientra nelle attività istituzionali e formative dell’associazione, impegnata in attività dedicate alla condizione femminile, si propone di focalizzare l’attenzione sui due generi che, pur essendo soggetti alle stesse patologie, presentano significative differenze riguardo all’insorgenza, all’incidenza, alla progressione ed alla risposta ai trattamenti.Il tema sarà trattato da donne medico che, giornalmente, applicano la “medicina di genere”, una branca recente della scienza biomedica che ha l’obiettivo di riconoscere ed analizzare le differenze di genere a livello anatomico, fisiologico, biologico, psicologico, sociale e culturale, per garantire ad ogni persona, sia uomo, sia donna, la migliore cura, rafforzando il concetto di “centralità del paziente” e di “personalizzazione delle terapie”. Per la Fidapa, interverranno la presidente del Distretto Sardegna Maria Tina Maresu e della Sezione di Alghero Silvana Pinna e, come esperte del tema, il medico di base Nina Ansini e la ginecologa Speranza Piredda. L'ingresso è libero.Nella foto: Silvana Pinna