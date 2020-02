Red 14:29 Sale sullo spartitraffico: parroco illeso Errata manovra per transitare da Via Don Minzoni a Via Galilei ed una Polo Volkswagen finisce la sua corsa sullo spartitraffico. Nessun ferito. Pronto l´intervento del Soccorso stradale Bellu



ALGHERO – Attimi di panico nella trafficata Via Don Minzoni. Una Polo Volkswagen, per immettersi in Via Galilei, ha sbagliato la manovra, allargando troppo la curva e finendo sullo spartitraffico.



Fortunatamente, non ci sono stati danni per il conducente (gli air bag hanno fatto il loro dovere), il parroco del quartiere, nè per eventuali pedoni che, solo per un miracolo, non stavano transitando in quel momento. Pronto l'intervento del Soccorso stradale Bellu, che ha provveduto a trainare l'autovettura.