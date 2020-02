Cor 12:56 Alghero a secco, disservizi continui Ancora disservizi per cittadini e attività commerciali. Stop all´erogazione idrica senza alcun preavviso. All´origine di tutto ci sarebbe un´improvvisa rottura nella condotta di via Vittorio Emanuele



ALGHERO - A causa di lavori urgenti alla condotta di via Vittorio Emanuele, Abbanoa ha proceduto alla chiusura dell’erogazione idrica nel tratto di via Vittorio Emanuele, a partire da Porta Terra, fino all’incrocio con via La Marmora, e nell’isolato tra Via La Marmora, via Mazzini, via Lo Frasso.



«I lavori di sostituzione di una saracinesca, motivo per il quale Abbanoa ha proceduto alla chiusura, dovrebbero concludersi entro il pomeriggio, con conseguente riapertura dell’acqua» informa una nota dell'Amministrazione comunale.



Abbanoa comunica che avrà cura, in ogni caso, di limitare le ore di interruzione e completare i lavori in tempi minori rispetto alle previsioni. Ma i problemi restano: disservizi si segnalano infatti in molte abitazioni e numerose attività commerciali. La mancanza di preavviso, infatti, continua a determinare gravi ripercussioni sulla cittadinanza.