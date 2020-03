Cor 17:09 Schianto a Sassari: muore 15enne La giovane aveva appena trascorso la sera ad una festa di Carnevale: per la ragazza non c´è stato niente da fare. E´ morta in seguito alle lesioni riportate nell´incidente appena arrivata in Pronto soccorso. L´incidente in un rettilineo all´altezza della borgata di Li Punti



SASSARI - Tragedia a Sassari. Una ragazzina di 15 anni è morta in seguito alle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto a tarda notte alle porte di Sassari, all´altezza della borgata di Li Punti. Elisa Riccobono, sassarese, è stata sbalzata dal sedile posteriore della moto, una Aprilia 125, guidata da un suo amico 17enne. I medici del 118 l'hanno trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, ma la 15enne è deceduta appena giunta al pronto soccorso. Troppo gravi le sue condizioni. Dolore immenso in città.