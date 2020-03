Red 22:03 «Pensar male si fa peccato, ma qualche volta si azzecca» Dopo il botta e risposta tra Opposizione e Maggioranza sulla possibilità di dividere il Parco di Porto Conte dall´Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, interviene il capogruppo del Partito democratico Mimmo Pirisi







«Ci sentiamo comunque rassicurati della risposta data dai capigruppo di Maggioranza circa l'infondatezza dell'ipotesi circolata nell'ultima Commissione consiliare circa la possibilità che la gestione del Parco e dell'Area marina protetta venissero nuovamente divise, creando due nuovi enti con nuove poltrone e costi raddoppiati. Siamo soddisfatti che – spiega Pirisi - dopo queste affermazioni, le preoccupazioni e le contrarietà emerse in Commissione da parte del direttore del Parco possano tranquillamente rientrare e si possa continuare nel lavoro fino a qui svolto dai vertici del Parco».



«Siamo certi che le nostre proposte, emerse in Commissione, di affiancare la Direzione del Parco con nuove figure tecniche, magari predisponendo un nuovo concorso pubblico, senza utilizzare graduatorie già vecchie, così come si sta facendo in altre situazioni, possa risolvere il carico di lavoro attuale del Parco e dell'Area marina protetta. Siamo certi, e nel caso vigileremo affinché questi equivoci verbali interpretati male a detta della Maggioranza non sussistano. Stiano sereni i colleghi della Maggioranza, conosciamo bene il nostro ruolo e intendiamo portarlo avanti con determinazione e serietà», conclude il consigliere Dem.



Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi Commenti ALGHERO - «Pensar male si fa peccato, ma qualche volta si azzecca». Dopo il botta e risposta tra Opposizione [LEGGI] e Maggioranza [LEGGI] sulla possibilità di dividere il Parco di Porto Conte dall'Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, interviene il capogruppo del Partito democratico Mimmo Pirisi«Ci sentiamo comunque rassicurati della risposta data dai capigruppo di Maggioranza circa l'infondatezza dell'ipotesi circolata nell'ultima Commissione consiliare circa la possibilità che la gestione del Parco e dell'Area marina protetta venissero nuovamente divise, creando due nuovi enti con nuove poltrone e costi raddoppiati. Siamo soddisfatti che – spiega Pirisi - dopo queste affermazioni, le preoccupazioni e le contrarietà emerse in Commissione da parte del direttore del Parco possano tranquillamente rientrare e si possa continuare nel lavoro fino a qui svolto dai vertici del Parco».«Siamo certi che le nostre proposte, emerse in Commissione, di affiancare la Direzione del Parco con nuove figure tecniche, magari predisponendo un nuovo concorso pubblico, senza utilizzare graduatorie già vecchie, così come si sta facendo in altre situazioni, possa risolvere il carico di lavoro attuale del Parco e dell'Area marina protetta. Siamo certi, e nel caso vigileremo affinché questi equivoci verbali interpretati male a detta della Maggioranza non sussistano. Stiano sereni i colleghi della Maggioranza, conosciamo bene il nostro ruolo e intendiamo portarlo avanti con determinazione e serietà», conclude il consigliere Dem.Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi