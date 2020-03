Red 14:36 CoronaVirus: scuole e università chiuse 10 giorni Cancellazioni Ryanair da Alghero e Cagliari

CoronaVirus: c'è il quarto caso in Sardegna

Positiva una sassarese, è ricoverata a Roma

E' un 42enne di Cagliari il primo sardo positivo

CoronaVirus: più di 100 i sardi in quarantena Scuole e università di tutta Italia chiuse da domani a domenica 15 marzo. L´orientamento è emerso durante una riunione a Palazzo Chigi. L´annuncio ufficiale verrà dato nelle prossime ore, quando verrà attuato il nuovo decreto







Il governo andrebbe così a seguire il parere della Commissione scientifica, che già ieri aveva consigliato la chiusura per trenta giorni degli eventi sportivi in tutto il Paese (sospensione o porte chiuse). L'annuncio ufficiale verrà dato nelle prossime ore, quando verrà attuato il nuovo decreto.



