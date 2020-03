CoronaVirus: collaborazione tra Vigili del fuoco ed Ats

17:35 Covid-19, salgono a 50 i positivi in Sardegna. Ospedale sanificato ad Alghero, ritorna operativo Articolo aggiornato in tempo reale con l'evolversi dei contagi da CoronaVirus in Sardegna. I pazienti che ricevono cure ospedaliere sono 14 e 33 si trovano in isolamento domiciliare. Su 530 test effettuati 392 hanno dato esito negativo, per 91 l’accertamento è in corso