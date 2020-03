Roberto Deriu 13:12 Annientiamo il virus e lanciamoci nella ripresa La Sardegna deve puntare ad essere sicura mentre la pandemia è ancora in atto, attrezzare il proprio sistema turistico e diventare il luogo più appetibile dai turisti di tutto il mondo







* consigliere regionale Partito democratico Commenti Non è solo che l’avevo detto il 24 febbraio; è che continuo a dirlo: la Sardegna deve puntare ad essere sicura mentre la pandemia è ancora in atto, attrezzare il proprio sistema turistico e diventare il luogo più appetibile dai turisti di tutto il mondo. Sarà inutile che mi diano ragione dopo.Va fatto adesso. La Giunta regionale, grazie all’iniziativa del Centrosinistra, che ha consentito l’approvazione immediata della Legge finanziaria, dispone di enormi cifre: sia per attrezzare la gestione sanitaria, sia per salvare tutte le aziende del sistema economico.È il momento di garantire la salvezza di tutte le nostre imprese commerciali e artigianali, a cominciare da quelle del turismo, attraverso nuove soluzioni prive di burocrazia e di sicuro ristoro per le aziende. Non ci sono più scuse e non c’è più tempo.* consigliere regionale Partito democratico