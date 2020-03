Red 18:43 Sanificazione notturna ad Alghero e borgate Iniziano da questa notte gli interventi di sanificazione in città e nell´agro. Le operazioni sono state pianificate dall´Amministrazione comunale e dalla Provincia di Sassari per la disinfezione di strade pubbliche e marciapiedi. Il cronoprogramma fin qui redatto vale fino a martedì 31 marzo







Inoltre, sempre da questa notte, a cura dell'Amministrazione e della Ciclat trasporti ambiente, si procederà agli interventi che interesseranno tutte le vie della città e di Fertilia, suddivise per zone. La sanificazione avverrà dalle 4 alle 7. I prodotti utilizzati sono sostanze disinfettanti opportunamente miscelate, che non generare danno all’ambiente. Le vie interessate nel corso della notte sono quelle del Centro: Via Sassari, Largo San Francesco, Largo Lo Quarter, Piazza Pino Piras, Vicolo Buragna, Via Simon, Via Gioberti, Via Ambrogio Machin, Via Garibaldi, Lungomare Barcellona, Banchina dogana, Via Lo Frasso e Via Mazzini. Ogni notte, fino al 31 marzo, le operazioni continueranno a tappeto per tutto l'abitato.



I cittadini sono invitati a rispettare alcune indicazioni: è inibito il passaggio delle persone non addette e degli animali domestici dalle zone interessate alla disinfezione almeno un’ora prima ed una dopo i trattamenti; è fatto divieto durante le operazioni di disinfezione delle strade e degli spazi aperti di esporre cose, stendere panni, sostare e o parcheggiare mezzi o autovetture in prossimità alle zone interessate, per non intralciare ed evitare eventuali danni. Rimangono da pianificare gli interventi nelle vie del centro storico non transitabili con i mezzi preposti alla sanificazione e per cui si provvederà diversamente. Commenti ALGHERO - Da questa sera (martedì), alle 22, inizia il lavaggio e la sanificazione delle strade pubbliche e dei marciapiedi di Alghero. Le operazioni congiunte tra l'Amministrazione comunale e la Provincia di Sassari si svolgeranno nelle ore notturne. Gli interventi di sanificazione straordinaria interesseranno tutta la città e le borgate. Tra le 22 di oggi e le 5 di domani, a cura della Provincia, saranno sanificate le zone di Maristella, Guardia grande, Sa Segada, Santa Maria la Palma, Tramariglio e Monte Carru.Inoltre, sempre da questa notte, a cura dell'Amministrazione e della Ciclat trasporti ambiente, si procederà agli interventi che interesseranno tutte le vie della città e di Fertilia, suddivise per zone. La sanificazione avverrà dalle 4 alle 7. I prodotti utilizzati sono sostanze disinfettanti opportunamente miscelate, che non generare danno all’ambiente. Le vie interessate nel corso della notte sono quelle del Centro: Via Sassari, Largo San Francesco, Largo Lo Quarter, Piazza Pino Piras, Vicolo Buragna, Via Simon, Via Gioberti, Via Ambrogio Machin, Via Garibaldi, Lungomare Barcellona, Banchina dogana, Via Lo Frasso e Via Mazzini. Ogni notte, fino al 31 marzo, le operazioni continueranno a tappeto per tutto l'abitato.I cittadini sono invitati a rispettare alcune indicazioni: è inibito il passaggio delle persone non addette e degli animali domestici dalle zone interessate alla disinfezione almeno un’ora prima ed una dopo i trattamenti; è fatto divieto durante le operazioni di disinfezione delle strade e degli spazi aperti di esporre cose, stendere panni, sostare e o parcheggiare mezzi o autovetture in prossimità alle zone interessate, per non intralciare ed evitare eventuali danni. Rimangono da pianificare gli interventi nelle vie del centro storico non transitabili con i mezzi preposti alla sanificazione e per cui si provvederà diversamente.