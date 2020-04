Bitti: muore 98enne positiva nella Casa di riposo

3/4/2020 «Denunciare Paesi che requisiscono presidi sanitari per l´Italia» «Tutti i Paesi che si macchieranno della pratica ignobile di requisire presidi sanitari destinati in Italia devono essere denunciati in tutte le sedi internazionali competenti». Lo chiedono in una nota congiunta i deputati del Movimento 5 stelle Pino Cabras e Iolanda Di Stasio