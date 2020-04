Red 15:32 Aggredisce una donna: sassarese denunciato Tredici esercizi e 149 persone controllate, con sette sanzioni ed una denuncia per l´aggressione ad una donna. Questo il bilancio dell´attività della Polizia locale di Sassari, che anche ieri ha pattugliato il territorio



SASSARI - Tredici esercizi e 149 persone controllate, con sette sanzioni ed una denuncia per l'aggressione ad una donna. Questo il bilancio dell'attività della Polizia locale di Sassari, che anche ieri (martedì) ha pattugliato tutto il territorio, anche con l'uso dei droni, per assicurare il rispetto delle norme in materia di contenimento del CoronaVirus.



Continuano le sanzioni a persone che vanno in coppia a fare la spesa, così come coloro che passeggiano per la città (la metà delle multe comminate ieri). Una di queste è stata individuata dal drone nella zona di Li Punti e subito raggiunta da una pattuglia.



Un uomo, invece, oltre alla sanzione per la violazione delle prescrizione in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, è stato denunciato, perché colto in flagrante mentre aggrediva una donna. I controlli proseguono anche oggi.