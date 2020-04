Red 21:24 Truffa on-line: sette campani denunciati I Carabinieri della Stazione di Baunei, a conclusione di una complessa attività investigativa scaturita dalla denuncia di una donna del luogo, che aveva “perso” circa 5mila euro, hanno denunciato sette persone per truffa, tutte di origini campane



BAUNEI - I Carabinieri della Stazione di Baunei, a conclusione di una complessa attività investigativa scaturita dalla denuncia di una donna del luogo, che aveva “perso” circa 5mila euro, hanno denunciato sette persone per truffa, tutte di origini campane. La donna aveva inserito un annuncio per la locazione di un'abitazione di proprietà ma, con abili artifizi ed in momenti diversi, il fantomatico cliente, che ha precedenti specifici e si è avvalso di diverse carte intestate verosimilmente a prestanomi, è riuscito a farsi ricaricare le proprie Postepay.



Le indagini hanno permesso di fare luce su una particolare truffa, che consiste nello sfruttare gli Atm per effettuare le ricariche, indicando telefonicamente le operazioni da compiere. Chi non è avvezzo a tali procedure, fidandosi delle istruzioni fornite telefonicamente durante l’operazione di transazione, corre il rischio di effettuare una ricarica anziché ricevere l’accredito promesso.



In questo particolare periodo di difficoltà economica, aumenta la possibilità di imbattersi in truffe on-line. Pertanto, i Carabinieri consigliano di prestare sempre la massima attenzione e di verificare le procedure prima dell’invio di qualsivoglia somma di denaro.