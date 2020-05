Red 19:18 Fiamme nelle campagne di Carbonia Il rogo si è sviluppato in località Is Urigus, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalle Stazioni di Sant´Antioco e di Carbonia, coadiuvate da tre squadre di volontari di Carbonia e Sant´Antioco e dai Vigili del fuoco



CARBONIA – Oggi (venerdì), nove incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Il rogo si è sviluppato nell'agro di Carbonia, in località Is Urigus, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalle Stazioni di Sant'Antioco e di Carbonia, coadiuvate da tre squadre di volontari di Carbonia e Sant'Antioco e dai Vigili del fuoco.