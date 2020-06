Cor 18:12 Alghero quota zero, Montis ringrazia «La vera sorpresa per me - dice l´assessore algherese con delega alla protezione civile - son state tutte le associazioni di volontariato e la compagnia barracellare che hanno fatto parte della macchina organizzativa»







Commenti ALGHERO - Il risultato raggiunto con zero contagi è motivo di soddisfazione per l'Assessore algherese con delega alla Protezione Civile Andrea Montis, che ha condotto nel periodo della chiusura tutte le attività inerenti l'assistenza alla cittadinanza, i servizi di volontariato alle famiglie e agli anziani, la distribuzione dei dispositivi di protezione. Montis intende sopratutto ringraziare quanti hanno lavorato nei mesi scorsi senza tregua e con senso di responsabilità per arrivare ad «un risultato da condividere. Dirigenti, funzionari, impiegati, assessori e consiglieri, Polizia Municipale, Sindaco e suoi stretti collaboratori - commenta - che per tutta la fase emergenziale hanno praticamente vissuto presso la sede del Coc con spirito di abnegazione dimenticando orari e mettendo sempre in primo piano l'interesse collettivo. Ma la vera sorpresa, per me, son state tutte le associazioni di volontariato e la compagnia barracellare che hanno fatto parte della macchina organizzativa (Alghero Soccorso, Polisoccorso, Angeli Custodi, Radio Club Alghero Era, Misericordia). L'approccio è stato difficile, non è stato semplice cercare di mantenere le redini - ammette - ma questo momento, al dì la delle iniziali diffidenze, ha riportato alla giusta unione. Il tempo trascorso insieme ci ha insegnato, a tutti, a collaborare ad ascoltare e ad ascoltarci. A tutte queste persone, in particolare, va il mio più sentito ringraziamento con l'impegno che l' Amministrazione cercherà di valorizzare sempre più questo patrimonio umano di cui Alghero può andare fiera».