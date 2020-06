Red 8:13 Potatura oleandri nella strada per Platamona Il Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari è intervenuto ieri mattina per mettere in sicurezza il tratto della strada per Platamona, tra Villa Fiorita e la curva prima del semaforo, prima di Via Pieroni, in direzione del mare







SASSARI - Il Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari è intervenuto ieri mattina (venerdì) per mettere in sicurezza il tratto della strada per Platamona, tra Villa Fiorita e la curva prima del semaforo, prima di Via Pieroni, in direzione del mare. In particolare, sono stati potati i rami delle piante di oleandro che invadevano ed occupavano con le fronde la carreggiata stradale, creando un grave pericolo per la pubblica incolumità e disturbando la circolazione dei mezzi e soprattutto di quelli per il trasporto pubblico.Si tratta soltanto di un primo intervento, immediato ed urgente, per eliminare il pericolo in vista del fine settimana, mentre l'attività di rifinitura e di potatura delle piante di Nerium oleander a regola d'arte sarà completata dagli operai a partire da lunedì 15 giugno. L'intervento di questa mattina permette di agire in totale sicurezza anche agli stessi lavoratori che saranno impegnati nel cantiere la prossima settimana. Oggi, sarà posizionata anche la cartellonistica che indica i "lavori in corso".