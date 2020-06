Alberto Bamonti 16:15 L'opinione di Alberto Bamonti Grazie Peru, avanti con determinazione



Un sentito ringraziamento al nostro assessore comunale Antonello Peru, per essere riuscito con decisione a sbloccare in poco tempo lo stallo che si era creato sull’atteso accantieramento della circonvallazione; stallo superato anche grazie all'assessore regionale Roberto Frongia che, sin dall'inizio, ha riservato attenzione al nostro territorio ed in particolare al progetto esecutivo per realizzazione della Circonvallazione di Alghero.



Si tratta di un’opera, lungamente attesa dalla cittadinanza, che consentirà di unire la parte nord di Alghero alla parte sud in maniera agevole e sicura. Ancora una volta si da prova di un grande senso di responsabilità e dovere civico in merito ad una opera che l’Amministrazione comunale a guida Conoci sta portando a compimento, a riprova che la situazione di crisi drammatica che sta vivendo il territorio, non consente perdite di tempo.



L'apertura di questo cantiere, è solo il primo di una lunga serie di opere e azioni programmatiche che cambieranno il volto della città, rendendo sicuramente più alta la mobilità e di conseguenza la qualità di vita dei cittadini algheresi. Uno dei tanti atti concreti per il riscatto del nostro territorio che per lungo tempo è stato vittima dell'immobilismo creato nel recente passato.



* capogruppo dei Riformatori sardi di Alghero