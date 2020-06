Red 21:01 Uomo in pericolo di vita: volo della speranza Alghero-Pisa Un uomo, in imminente pericolo di vita, è stato caricato a bordo di un Falcon 900 dell´Aeronautica militare. Atterrato nello scalo toscano, è stato prontamente accompagnato nel locale ospedale per ricevere le importanti cure del caso



ALGHERO – Nuovo volo della speranza da Alghero a Pisa. Un uomo, in imminente pericolo di vita, è stato caricato a bordo di un Falcon 900 dell'Aeronautica militare. Atterrato nello scalo toscano, è stato prontamente accompagnato nel locale ospedale per ricevere le importanti cure del caso.